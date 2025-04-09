Gümüşhane güne depremle uyanmıştı... Naci Görür'den kritik uyarı!

Prof. Dr. Naci Görür, sabah saatlerinde Gümüşhane'de yaşanan 4.2 büyüklüğündeki depreme ilişkin "Arkadaşlar, KAF’ın Erzincan segmentine bağlı, kısa bir fayın üzerinde, Eskiyol’da, 4,1 sig bir deprem oldu. Yeri önemli" paylaşımında bulundu.

Gümüşhane güne depremle uyanmıştı... Naci Görür'den kritik uyarı!
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Haber Merkezi
Yayınlanma: 09.04.2025 - 09:41

Gümüşhane'nin Kelkit ilçesinde saat 06.09 sıralarında 4.2 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem, Erzincan'ın yanı sıra diğer çevre il ve ilçelerde de hissedildi.

"YERİ ÖNEMLİ"

Yer Bilimci Prof. Dr. Naci Görür de, depreme ilişkin bir değerlendirmede bulundu. Görür, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, şunları kaydetti:

"Arkadaşlar, KAF’ın Erzincan segmentine bağlı, kisa bir fayın üzerinde, Eskiyol’da, 4,1 sig bir deprem oldu. Yeri önemli. Geçmiş olsun. Sevgiyle."


Etiketler: #deprem #Gümüşhane #Naci Görür #Kelkit

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