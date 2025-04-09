Gümüşhane güne depremle uyanmıştı... Naci Görür'den kritik uyarı!

Yayınlanma: 09.04.2025 - 09:41

Güncelleme: 09.04.2025 - 09:41

Gümüşhane'nin Kelkit ilçesinde saat 06.09 sıralarında 4.2 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem, Erzincan'ın yanı sıra diğer çevre il ve ilçelerde de hissedildi.

"YERİ ÖNEMLİ"

Yer Bilimci Prof. Dr. Naci Görür de, depreme ilişkin bir değerlendirmede bulundu. Görür, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, şunları kaydetti:

"Arkadaşlar, KAF’ın Erzincan segmentine bağlı, kisa bir fayın üzerinde, Eskiyol’da, 4,1 sig bir deprem oldu. Yeri önemli. Geçmiş olsun. Sevgiyle."