Gümüşhane güne depremle uyanmıştı... Naci Görür'den kritik uyarı!
Prof. Dr. Naci Görür, sabah saatlerinde Gümüşhane'de yaşanan 4.2 büyüklüğündeki depreme ilişkin "Arkadaşlar, KAF’ın Erzincan segmentine bağlı, kısa bir fayın üzerinde, Eskiyol’da, 4,1 sig bir deprem oldu. Yeri önemli" paylaşımında bulundu.
Gümüşhane'nin Kelkit ilçesinde saat 06.09 sıralarında 4.2 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem, Erzincan'ın yanı sıra diğer çevre il ve ilçelerde de hissedildi.
"YERİ ÖNEMLİ"
Yer Bilimci Prof. Dr. Naci Görür de, depreme ilişkin bir değerlendirmede bulundu. Görür, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, şunları kaydetti:
"Arkadaşlar, KAF’ın Erzincan segmentine bağlı, kisa bir fayın üzerinde, Eskiyol’da, 4,1 sig bir deprem oldu. Yeri önemli. Geçmiş olsun. Sevgiyle."
Arkadaslar, KAF’in Erzincan segmentine bagli, kisa bir fayin uzerinde, Eskiyol’da, 4,1 sig bir deprem oldu. Yeri onemli. Gecmis olsun. Sevgiyle pic.twitter.com/S5pi7w2oFj— Prof. Dr. Naci Görür (@nacigorur) April 9, 2025
Etiketler: #deprem #Gümüşhane #Naci Görür #Kelkit
En Çok Okunan Haberler
-
- İşte diplomaya iptal kararı veren ekip!
- Tanal'a jet polis müdahalesi: Görüntüler ortaya çıktı
- Hatay’da hasat devam ediyor: Kilosu 500 TL!
- Avukatından skandal savunma!
- ‘Yani Erdoğan’ı aday göstermeyecekler’
- Ümit Özdağ'a aylar sonra iddianame!
- Mevduat faiz oranı yeniden o seviyeye dayandı!
- Özel, Bahçeli'ye kendi sözlerini hatırlattı
- Mahir Polat'ın avukatından açıklama geldi!
- Silivri Cezaevi’nde şiddet iddiası