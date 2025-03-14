Naci Görür'den 'Konya depremi' açıklaması: 'Bölgeyi etkileyebilecek büyük bir fay'
AFAD verilerine göre; Konya, Kulu'da saat 14:44 sularında 4.2 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Prof. Dr. Naci Görür depremin ardından yaptığı açıklamada, "Bu fay Eskişehir dahil bölgeyi etkileyebilecek büyük bir fay" ifadelerini kullandı.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), merkez üssü Konya'nın Kulu ilçesi olan 4.2 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini duyurmuştu.
Saat 14:44 sularında meydana gelen depremin derinliği 11.62 kilometre olarak kaydedilmişti.
NACİ GÖRÜR'DEN AÇIKLAMA
Yer bilimci Prof. Dr. Naci Görür meydana gelen deprem hakkında sosyal medya hesabından şu açıklamayı yaptı:
"Bugün Konya, Tavşancı-Kulu yöresinde 4,2 büyüklükte sığ bir deprem oldu. Haritada belirgin değil ama bu deprem sağ yönlü, yanal atımlı Eskişehir Fay Zonunun Tuzgölü’ne doğru devamı üzerinde oldu. Bu fay Eskişehir dahil bölgeyi etkileyebilecek büyük bir fay."
Bugün Konya, Tavşancı-Kulu yöresinde 4,2 büyüklükte sığ bir deprem oldu. Haritada belirgin değil ama bu deprem sağ yönlü, yanal atımlı Eskişehir Fay Zonunun Tuzgölü’ne doğru devamı üzerinde oldu. Bu fay Eskisehir, dahil bolgeyi etkileyebilecek buyuk bir fay. Sevgiyle pic.twitter.com/oOD5DBEUQL— Prof. Dr. Naci Görür (@nacigorur) March 14, 2025
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