Bitlis merkezli eş zamanlı 'fuhuş' operasyonu: 9 zanlı yakalandı, 12 kadın kurtarıldı

Bitlis, Van ve Antalya'da düzenlenen fuhuş operasyonunda 9 şüpheli gözaltına alındı, 12 kadın kurtarıldı.

Bitlis merkezli eş zamanlı 'fuhuş' operasyonu: 9 zanlı yakalandı, 12 kadın kurtarıldı
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AA
Yayınlanma: 07.02.2025 - 11:15

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, Tatvan Cumhuriyet Başsavcılığı'nın koordinesinde, yüksek maaş vaadiyle kandırdıkları kadınları fuhşa zorlayan çete üyelerine yönelik çalışma başlattı.

Bu kapsamda yürütülen 3 aylık teknik ve fiziki takip sonucu, çete üyelerinin internet üzerinden verdikleri yüksek maaşlı iş ilanıyla ağlarına düşürdükleri kadınları Bitlis'e getirdikleri belirlendi.

EŞ ZAMANLI OPERASYON

Kadınları silah tehdidiyle fuhşa zorladıkları, uyuşturucu kullandırdıkları ve uyuşturucu sevkiyatında kurye olarak kullandıkları da tespit edilen çete üyelerine yönelik Bitlis, Van ve Antalya'da 9 adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi.

9 şüphelinin gözaltına alındığı, 12 kadının kurtarıldığı operasyonda, tabanca ve tabancaya ait 13 fişek ve çok sayıda dijital materyal ele geçirildi.

Şüpheliler, işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi.


Etiketler: #bitlis #Operasyon

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