Bitlis merkezli eş zamanlı 'fuhuş' operasyonu: 9 zanlı yakalandı, 12 kadın kurtarıldı
Bitlis, Van ve Antalya'da düzenlenen fuhuş operasyonunda 9 şüpheli gözaltına alındı, 12 kadın kurtarıldı.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, Tatvan Cumhuriyet Başsavcılığı'nın koordinesinde, yüksek maaş vaadiyle kandırdıkları kadınları fuhşa zorlayan çete üyelerine yönelik çalışma başlattı.
Bu kapsamda yürütülen 3 aylık teknik ve fiziki takip sonucu, çete üyelerinin internet üzerinden verdikleri yüksek maaşlı iş ilanıyla ağlarına düşürdükleri kadınları Bitlis'e getirdikleri belirlendi.
EŞ ZAMANLI OPERASYON
Kadınları silah tehdidiyle fuhşa zorladıkları, uyuşturucu kullandırdıkları ve uyuşturucu sevkiyatında kurye olarak kullandıkları da tespit edilen çete üyelerine yönelik Bitlis, Van ve Antalya'da 9 adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi.
9 şüphelinin gözaltına alındığı, 12 kadının kurtarıldığı operasyonda, tabanca ve tabancaya ait 13 fişek ve çok sayıda dijital materyal ele geçirildi.
Şüpheliler, işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi.
En Çok Okunan Haberler
-
- Abdülkadir Selvi anketleri paylaştı AKP'yi uyardı
- Erdoğan: Cengiz Holding'in yardımını beğenmedim
- AKP heyeti çıkan rüzgardan koşarak kaçtı
- Kırgın ve yorgun şehir
- Fatih Portakal'dan dikkat çeken karar!
- MHP'den sağlık durumuna ilişkin açıklama
- Konum bilgilerini paylaşan komisere tahliye!
- Erdoğan'dan Ziraat Bankası Genel Müdürü'ne: 'Bırak sen'
- Merkez Bankası'nda faiz kararı sonrası erime
- 'Beni vuramadınız' diyerek video çekmiş!