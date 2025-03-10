Amasya'da hafif ticari araç devrildi! Ölü ve yaralılar var...
Amasya'nın Gümüşhacıköy ilçesinde hafif ticari aracın devrilmesi sonucu 1 kişi öldü, 4 kişi yaralandı.
Celalettin Çöpoğlu idaresindeki 34 GA 9273 plakalı hafif ticari araç, Mürseller mevkisinde kontrolden çıkarak şarampole devrildi.
İhbar üzerine bölgeye sağlık, polis, jandarma ve itfaiye ekibi sevk edildi.
ÖLÜ VE YARALILAR VAR
Kazada sürücü hayatını kaybetti, araçta bulunan 4 kişi yaralandı.
Yaralılar, sağlık ekiplerince, Gümüşhacıköy Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Etiketler: #amasya
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