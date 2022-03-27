Amasya'da hal çalışanı şiddetli rüzgarda havalanan şemsiye ile bir süre sürüklendi

27 Mart 2022 Pazar, 14:10

Amasya Sebze Halinde şiddetli rüzgarın etkisiyle ayaklarında ağırlık olan büyük şemsiyenin sürüklendiğini gören personel Murat Çopuroğlu peşinden koşturup yakaladı.

Ağırlıkların üzerine çıktığı şemsiye ile bir süre sürüklenen Çopuroğlu, mekanizmayı devirerek hareket etmesini engelledi.





Güvenlik kamerasına yansıyan olayın bir benzeri, 2019 yılında Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde yaşanmıştı. Bir hal esnafının, şiddetli rüzgar nedeniyle uçmasını engellemek istediği şemsiyeyle birkaç metre havalanması güvenlik kamerasınca kaydedilmişti.



