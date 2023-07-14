Amasya'da HES kanalında ceset bulundu

Amasya'da hidroelektrik santrali (HES) kanalında erkek cesedi bulundu. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

AA
Yayınlanma: 14.07.2023 - 15:30
Amasya'da HES kanalında ceset bulundu
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Merkeze bağlı Keçili köyünde bulunan Karakeçili HES kanalında hareketsiz bir kişinin olduğunu gören görevli, durumu jandarmaya bildirdi.

İhbar üzerine bölgeye jandarma, itfaiye, AFAD ve UMKE ekipleri sevk edildi. Kanaldan çıkarılan ve öldüğü belirlenen kişinin Yeşildere köyünde ikamet eden zihinsel engelli Ali Akkaş (53) olduğu tespit edildi.

Akkaş'ın cesedi, Amasya Üniversitesi Sabuncuoğlu Şerefeddin Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna konuldu.

Odun toplamak için ormana gittiği belirlenen Akkaş'ın, bulunduğu yerin yaklaşık 2 kilometre yukarısından kanala düştüğü değerlendiriliyor.


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