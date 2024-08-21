Amasya'da iki otomobil çarpıştı: 3 yaralı
Amasya'nın Taşova ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu yaralanan 3 kişi hastaneye kaldırıldı.
Yakup Koçak idaresindeki 06 EU 8757 plakalı otomobil ile Mehmet Çağman'ın kullandığı 60 ADK 803 plakalı otomobil, Kaleçevriği mevkisinde çarpıştı.
İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Sürücü Çağman ile aynı otomobildeki Hümeyra ve Hüseyin Yağız Çağman yaralandı.
Yaralılar, sağlık ekiplerince Taşova Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
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