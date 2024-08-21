D-100'de kaza! Ankara yönü trafiğe kapatıldı!

Avcılar D-100 karayolu Yakuplu mevkisinde hafriyat kamyonu bariyerlere çarptı. Ankara istikameti trafiğe kapatıldı.

DHA
Yayınlanma: 21.08.2024 - 12:11
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Avcılar D-100 karayolu Yakuplu mevkisinde hafriyat kamyonu bariyerlere çarptı.

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.

D-100 karayolu Ankara istikameti trafiğe kapatıldı.

Ekiplerin çalışması sürüyor.


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