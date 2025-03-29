Valilik duyurdu... Şanlıurfa'da 5 günlük eylem yasağı kararı!

Yayınlanma: 29.03.2025 - 15:09

Güncelleme: 29.03.2025 - 15:14

Şanlıurfa Valiliği, il ve ilçe genelinde gösteri ve yürüyüşlerin 5 gün süreyle yasaklandığını duyurdu.

Valilik tarafından yapılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Şanlıurfa sınırları içinde huzur ve güvenliğin, kişi dokunulmazlığının, tasarrufa müteallik emniyetin ve kamu esenliğinin sağlanması amacıyla valilik ile kaymakamlık makamlarının uygun göreceği etkinlikler ve 2559 sayılı Polis Vazife ve Salahiyetleri Kanununun Ek1 maddesi kapsamındaki oyun, temsil, çeşitli şekillerdeki gösteri ve etkinlikler ile ticari kimliği bulunan özel hukuk tüzel kişiliklerinin ticari faaliyetleri hariç olmak üzere, 5442 sayılı İl İdaresi Kanununun 11/C Maddesi ve 2911 Sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanununun 17. ve 19. maddelerine istinaden yapılması muhtemel bütün açık alan etkinlikleri (basın açıklaması, toplanma, yürüyüş, açlık grevi, oturma eylemi, nöbet eylemi, miting, stant açma, çadır kurma, bildiri/broşür dağıtma, afiş/pankart asma, vb) ile ilimiz merkez ve ilçelerinde eylem, etkinlik düzenlemek ve düzenlenecek olan eylem/etkinliğe destek vermek amacıyla ilimize gelecek şahısların ve araçların ilimiz sınırlarına girişleri 01/04/2025 saat 00.01’den 05/04/2025 saat 23.59’a kadar 5 gün süreyle il merkezi ve ilçeler dahil olmak üzere Şanlıurfa sınırları içerisinde yasaklanmıştır."