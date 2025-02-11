Amasya'da kar yağışı nedeniyle 90 köy yolu ulaşıma kapandı

Amasya’da etkili olan kar yağışı nedeniyle 90 köy yolu ulaşıma kapandı. İl Özel İdaresi ekipleri, yolların açılması için çalışmalarını sürdürüyor.

Amasya'da kar yağışı nedeniyle 90 köy yolu ulaşıma kapandı
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DHA
Yayınlanma: 11.02.2025 - 09:38


Yoğun kar yağışı nedeniyle Amasya’nın farklı ilçelerinde birçok köy yolu ulaşıma kapandı. Merkezde 10, Göynücek’te 7, Gümüşhacıköy’de 18, Hamamözü’nde 2, Merzifon’da 17, Suluova’da 5 ve Taşova’da 31 köy yolunda ulaşım sağlanamıyor.

İl Özel İdaresi ekipleri, kapanan yolları yeniden ulaşıma açmak için çalışmalarını sürdürüyor. Kar yağışının etkisini devam ettirmesi nedeniyle ekiplerin özellikle yüksek kesimlerdeki yolları açmakta zorlandığı belirtilirken, çalışmaların kısa süre içinde tamamlanması hedefleniyor.

Yetkililer, sürücülere kar yağışına karşı dikkatli olmaları ve zorunlu olmadıkça trafiğe çıkmamaları konusunda uyarılarda bulundu.


Etiketler: #kar yağışı #amasya

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