Elazığ'da 'kar yağışı' etkisi: 17 köy yolu kapandı

Elazığ'da kar yağışı nedeniyle 17 köy yolu, ulaşıma kapandı.

Elazığ'da 'kar yağışı' etkisi: 17 köy yolu kapandı
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DHA
Yayınlanma: 10.02.2025 - 10:50

Elazığ'ın yüksek kesimlerinde kar yağışı etkili oldu.

Alacakaya ilçesinde 8, Maden ilçesinde ise 9 köy yolu ulaşıma kapandı.

EKİPLER HAREKETE GEÇTİ

İl Özel İdaresi ekipleri, kapanan yolların açılması için çalışmalarını sürdürüyor. 


Etiketler: #Elazığ #kar yağışı

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