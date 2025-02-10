Elazığ'da 'kar yağışı' etkisi: 17 köy yolu kapandı
Elazığ'da kar yağışı nedeniyle 17 köy yolu, ulaşıma kapandı.
Elazığ'ın yüksek kesimlerinde kar yağışı etkili oldu.
Alacakaya ilçesinde 8, Maden ilçesinde ise 9 köy yolu ulaşıma kapandı.
EKİPLER HAREKETE GEÇTİ
İl Özel İdaresi ekipleri, kapanan yolların açılması için çalışmalarını sürdürüyor.
Etiketler: #Elazığ #kar yağışı
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