Amasya'da kaza: 3 kişi yanan araçta feci şekilde can verdi

Yayınlanma: 25.06.2023 - 23:05

Güncelleme: 25.06.2023 - 23:10

Yakınlarının düğünü için Merzifon’dan Gümüşhacıköy’e doğru yola çıkan Zafer Oktay’ın kullandığı otomobil, Sami Erboğa yönetimindeki araçla Karacaören köyü mevkisinde çarpıştı.

Kazada Oktay yönetimindeki otomobilde yangın çıktı. İhbar üzerine kaza yerine jandarma, polis, itfaiye ve ambulans ekipleri sevk edildi. Gümüşhacıköy İtfaiye Müdürlüğü ekiplerinin müdahalesiyle söndürülen araç, kullanılamaz hale geldi.

SÜRÜCÜ, EŞİ VE ANNESİ HAYATINI KAYBETTİ

Sağlık ekipleri, sürücü Zafer Oktay ile eşi Elif ve annesi Sultan Oktay’ın aracın içinde yanarak hayatını kaybettiğini belirledi. Kazada yaralan sürücü Erboğa ise ambulansla Gümüşhacıköy Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Gümüşhacıköy Kaymakamı Ali Cemal Altınöz, kaza yerinde incelemelerde bulunarak yetkililerden bilgi aldı.