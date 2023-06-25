Amasya'da kaza: 3 kişi yanan araçta feci şekilde can verdi
Amasya Gümüşhacıköy'de iki otomobilin çarpışması nedeniyle 3 kişi yanarak feci şekilde can verdi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda ekip sevk edilirken kazada yaralanan 1 kişi hastaneye kaldırıldı.
Yakınlarının düğünü için Merzifon’dan Gümüşhacıköy’e doğru yola çıkan Zafer Oktay’ın kullandığı otomobil, Sami Erboğa yönetimindeki araçla Karacaören köyü mevkisinde çarpıştı.
Kazada Oktay yönetimindeki otomobilde yangın çıktı. İhbar üzerine kaza yerine jandarma, polis, itfaiye ve ambulans ekipleri sevk edildi. Gümüşhacıköy İtfaiye Müdürlüğü ekiplerinin müdahalesiyle söndürülen araç, kullanılamaz hale geldi.
SÜRÜCÜ, EŞİ VE ANNESİ HAYATINI KAYBETTİ
Sağlık ekipleri, sürücü Zafer Oktay ile eşi Elif ve annesi Sultan Oktay’ın aracın içinde yanarak hayatını kaybettiğini belirledi. Kazada yaralan sürücü Erboğa ise ambulansla Gümüşhacıköy Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Gümüşhacıköy Kaymakamı Ali Cemal Altınöz, kaza yerinde incelemelerde bulunarak yetkililerden bilgi aldı.
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