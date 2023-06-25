Tokat’ta katliam gibi kaza! Otomobil kamyonla çarpıştı; anne ve 2 çocuğu öldü, 2 kişi ağır yaralandı
Tokat Almus'ta kamyon ile otomobilin kafa kafaya çarpıştığı feci kazada anne ve 2 çocuğu, olay yerinde hayatını kaybetti. Kazada ağır yaralanan otomobil sürücüsü ile kamyon şoförü de hastaneye kaldırıldı.
Kaza bugün 16.30 sıralarında Tokat-Almus yolunda yaşandı. Almus ilçesine 2 kilometre mesafede yaşanan kazada K.Y. (44) yönetimindeki 58 ABD 648 plakalı otomobil, karşı yönden gelen M.S. (53) yönetimindeki kamyonla kafa kafaya çarpıştı.
ANNE VE ÇOCUKLARI OLAY YERİNDE HAYATINI KAYBETTİ
İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri eşinin kullandığı otomobilde bulunan anne Ş.Y. (34) ve çocukları B.E.Y (12) ve E.M.Y.’nin (6) olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi. Otomobil sürücüsü K.Y. ve kamyon şoförü M.S. ise yaralandı Olay yerine gelen ambulanslarla Tokat Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
SAĞLIK DURUMLARI CİDDİYETİNİ KORUYOR
Anne ve çocuklarının cansız bedeni ise yapılan incelemelerin ardından aynı hastanenin morguna konuldu. Otomobil sürücüsü ve kamyon şoförünün sağlık durumlarının ciddiyetini koruduğu belirtildi.
Jandarma olayla ilgili soruşturma başlattı.
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