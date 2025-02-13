Amasya’da korkutan yangın: Seyir halindeki minibüs alev aldı!

Amasya'da seyir halindeyken alev alan minibüs, yangında kullanılamaz hale geldi.

Amasya’da korkutan yangın: Seyir halindeki minibüs alev aldı!
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DHA
Yayınlanma: 13.02.2025 - 09:44

Boğazköy mevkisi Duruca yolu kavşağında dün akşam, İrfan K. yönetimindeki 05 M 0028 plakalı minibüs, seyir halindeyken motor kısmından dumanlar yükselmeye başladı.

Dumanı fark eden sürücü, minibüsü yol kenarında durdurup itfaiyeye haber verdi.

Kısa sürede büyüyen alevler minibüsü sardı. İhbar üzerine olay yerine jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Yangın, itfaiye ekipleri tarafından kısa sürede söndürülürken minibüs kullanılamaz hale geldi.

Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için çalışma başlatıldı.


Etiketler: #amasya #Minibüs #Yangın

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