Amasya'da lisede taciz skandalı: O müdüre ceza verildi

Yayınlanma: 27.12.2024 - 16:52

Güncelleme: 27.12.2024 - 16:52

Yusuf M., geçen yıl 22 Kasım 2023’te Amasya Borsa İstanbul Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde müdürlük yaparken 11. sınıfta okuyan bir kız öğrenciye taciz iddiası ile müdürlük görevinden alınarak Çıraklık Eğitim Merkezi'ne öğretmen olarak görevlendirildi.

Taciz iddiası üzerine 22 Kasım 2023’te Cumhuriyet Savcılığı'na suç duyurusunda bulunuldu ve Yusuf M. 24 Kasım’da gözaltına alındı. Yusuf M., ifadesinin ardından mahkemeye çıkarıldı ve serbest bırakıldı.

Olayın kamuoyunda duyulması, sosyal medya ve basın organlarında yer almasıyla Yusuf M. kendi isteği ile emekliye ayrıldı. Yusuf M. hakkında 'Sarkıntılık yapmak suretiyle çocuğun cinsel istismarı' ve 'Cinsel istismar' suçlarından iki dava açıldı. Temmuz ve Kasım ayında yapılan iki duruşmanın ardından 26 Aralık 2024’te de karar duruşması yapıldı.

Karar duruşmasında Yusuf M. 'Sarkıntılık yapmak suretiyle çocuğun cinsel istismarı' suçundan 3 yıl hapis ceza aldı. Sanık Yusuf M.’nin suç eylemini 'eğitici öğretici kişi olarak' 'Değişik zamanlarda, aynı mağdura karşı birden fazla zincirleme şekilde işlediğinden' cezası 5 yıl 7 ay 15 gün olarak belirlendi.

Cinsel istismar suçundan 7 ay 15 gün hapis cezası verildi ve sanığın sabıkasının olmadığı için hükmün açıklanması geri bırakıldı.

CEZAYI AZ BULDUK

Cumhuriyet’e konuşan dava avukatı Sıdkı Caba, “Müdür hakkında 'Sarkıntılık yapmak suretiyle çocuğa cinsel istismar' ve 'Cinsel taciz' olmak üzere iki ayrı suçtan dava açıldı. Yapılan yargılama neticesinde 'Sarkıntılık yapmak suretiyle çocuğa cinsel istismar' suçundan 4 yıl, 8 ay 7 gün hapis cezası aldı. 'Cinsel taciz' suçundan ise 7 ay 15 gün hapis cezası aldı ancak cinsel taciz suçundan verilen 7 ay 15 günlük cezayı mahkeme erteledi yani hükmün açıklanmasını geriye bıraktı. Mahkeme gerekçeli kararını yazdıktan sonra bu kararlar kesinlik kazanacak ve gerekçeli karardan sonra da itiraz süreci başlayacak. Mahkeme işlenen suç hakkında doğru bir karar verdi. Mahkemenin daha yüksek ve üst sınırdan bir ceza verilmesini bekliyorduk ancak verilen cezayı az bulduğumu söyleyebilirim. Bu nedenle mahkemenin kararına itiraz edeceğiz ve üst mahkemeye gerekli itirazlarımızı yapağız.” dedi.

ADALET YERİNİ BULMADI

Tacize uğrayan öğrencinin annesi Mihrican Akdemir “Adalet yerini bulmadı, bu suçun karşılığı bu ceza mı olmalıydı” diye tepki göstererek bir üst mahkemeye itiraz edeceklerini, suçlu Yusuf M.’nin gereken cezayı alması için mücadele edeceklerini belirtti.

Mihrican Akdemir açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

“Verilen cezayı az buldum ve bir kaz daha adaletin yerini bulmadığını anladım. Okusun, iyi bir insan olsun, iş güç sahibi olsun diye çocuğumuzu gönderdiğimiz okulda müdür taciz ediyor ve birçok sorun yaşıyoruz. Adalet yerini bulmadı, verilen ceza içimizi asla rahatlatmadı. Karşı taraf çocuğumla bana iftira atarak, itibarsızlaştırmaya çalıştılar. Mahkemede bir de iyi hal indirimi yapıldı, neyin iyi hal indirimi bu anlamakta zorlanıyorum. Verilen karardan sonra kızım ile birlikte oturup ağladık. Fakir fukaraysan, arkanda kimse yok ise bu ülkede eziliyorsun, adalet yerini bulmuyor.”

Öte yandan aynı okulda bir başka skandal da gündeme gelmişti.

Amasya Borsa İstanbul Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi son sınıfta okuyan E.A., A.K., B.K. isimli üç kız öğrenci Antalya’da staj için bir otele gönderildi. Otelde şef olarak çalışan Necmi K. ise iddiaya göre kız öğrencileri yaz boyunca taciz etti.

Amasya Cumhuriyet Savcılığı olay ile ilgili soruşturma başlatıp öğrencilerin ifadelerini aldı. Cumhuriyet’e konuşan aileler sessiz kalıp, olayı örtbas etmek isteyen okul idaresi ve sorumlu öğretmenler hakkında şikayette bulundu.