Amasya'da 'mercek' operasyonu: 67 kişi yakalandı

Yayınlanma: 30.10.2023 - 09:37

Güncelleme: 30.10.2023 - 09:37

Amasya Valiliği'nden yapılan açıklamaya göre, Türkiye genelinde gerçekleştirilen Şehit J. Asb. Üçvş. Emrah Ünalan Jasat Mercek Operasyonu çerçevesinde 23-27 Ekim 2023 tarihleri arasında icra edilen faaliyette, 1 ile 5 yıl arası cezası bulunan 5 şahıs, 5 ile 10 yıl arası cezası bulunan 2 şahıs, 10 ile 20 yıl arası cezası bulunan 1 şahsın yanı sıra çeşitli suçlardan aranan 59 kişi yakalanarak gözaltına alındı.

Operasyonlarda ilçe jandarma komutanlıkları, jandarma suç araştırma timi, istihbarat, terörle mücadele, kaçakçılık ve organize suçlarla mücadele şube müdürlükleri ekipleri görev aldı.