Yüzlerce kişiyi zehirleyecekti! Diyarbakır'daki uyuşturucu operasyonunda 435 kilogram esrar ele geçirildi
Diyarbakır'da 435 kilogram esrar ve 632 bin 120 kök uyuşturucu bitkisi ele geçirildi. Düzenlenen operasyonda 3 kişi gözaltına alındı.
Diyarbakır'ın Lice ilçesinde düzenlenen operasyonda 435 kilogram esrar, 332 bin 920 kök kenevir ve 299 bin 200 kök skunk bitkisi ele geçirildi. Operasyon kapsamında 3 şüpheli de gözaltına alındı.
Dün (27 Ekim) Mersin Limanı'nda da 610 kilogram kokain ele geçirilmişti.
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