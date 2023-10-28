Yüzlerce kişiyi zehirleyecekti! Diyarbakır'daki uyuşturucu operasyonunda 435 kilogram esrar ele geçirildi

Yayınlanma: 28.10.2023 - 15:15

Güncelleme: 28.10.2023 - 15:15

Diyarbakır'ın Lice ilçesinde düzenlenen operasyonda 435 kilogram esrar, 332 bin 920 kök kenevir ve 299 bin 200 kök skunk bitkisi ele geçirildi. Operasyon kapsamında 3 şüpheli de gözaltına alındı.

Dün (27 Ekim) Mersin Limanı'nda da 610 kilogram kokain ele geçirilmişti.