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Yüzlerce kişiyi zehirleyecekti! Diyarbakır'daki uyuşturucu operasyonunda 435 kilogram esrar ele geçirildi

Diyarbakır'da 435 kilogram esrar ve 632 bin 120 kök uyuşturucu bitkisi ele geçirildi. Düzenlenen operasyonda 3 kişi gözaltına alındı.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 28.10.2023 - 15:15
Yüzlerce kişiyi zehirleyecekti! Diyarbakır'daki uyuşturucu operasyonunda 435 kilogram esrar ele geçirildi
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Diyarbakır'ın Lice ilçesinde düzenlenen operasyonda 435 kilogram esrar, 332 bin 920 kök kenevir ve 299 bin 200 kök skunk bitkisi ele geçirildi. Operasyon kapsamında 3 şüpheli de gözaltına alındı.

Dün (27 Ekim) Mersin Limanı'nda da 610 kilogram kokain ele geçirilmişti.


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