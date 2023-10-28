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İstanbul'da IŞİD operasyonu: Ülkeye yasadışı yollarla giren 12 kişi yakalandı!

İstanbul'da IŞİD terör örgütüne yönelik operasyon düzenlendi. Operasyonda örgütle bağlantılı oldukları belirlenen 7 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

DHA
Yayınlanma: 28.10.2023 - 09:35
İstanbul'da IŞİD operasyonu: Ülkeye yasadışı yollarla giren 12 kişi yakalandı!
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İstanbul Emniyeti Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, IŞİD silahlı terör örgütü ve çatışma bölgeleri ile irtibatlı kişilerin tespit edilerek yakalanması için çalışma başlattı.

Yapılan çalışmalarda örgüt bağlantıları saptanan ve ülke açısından da tehdit oluşturdukları değerlendirilen kişilere yönelik 6 ilçede 10 farklı adrese eşzamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonlarda, 7 kişi yakalanarak gözaltına alındı.

KAÇAK 12 KİŞİ YAKALANDI!

Şüphelilerin adreslerinde kaldıkları belirlenen ve ülkeye yasadışı yollarla giren 12 yabancı uyruklu kişi ise sınır dışı edilmesi için geri gönderme merkezlerine teslim edildi.

Gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemlerinin devam ettiği aktarıldı.


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