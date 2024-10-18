Amasya’da ormana bitişik 3 ev yangında kül oldu

Yayınlanma: 18.10.2024 - 17:41

Güncelleme: 18.10.2024 - 17:41

Edinilen bilgiye göre, Şamlar Mahallesi’nde ormanlık alandan yükselen dumanları görenler durumu itfaiyeye bildirdi. Olay yerine Amasya Belediyesi İtfaiyesi ve Amasya Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri de güvenlik önlemi aldı.

Rıza Koç’a ait evde çıkan yangın bitişikteki evlere de sıçradı. Kısa sürede çam ağaçlarını da saran alevler ekiplerin müdahalesiyle ormana sıçramadan söndürüldü.

3 EV KÜLE DÖNDÜ

Şamlar Mahallesi Muhtarı Mustafa Gündoğdu, can kaybının yaşanmadığı yangında 3 evin küle döndüğünü açıkladı.

Daha önce de büyük çaplı bir yangın atlatan mahalleye ulaşımın sağlandığı altgeçit dar olduğu için geçemeyen itfaiye araçlarının, komşu mahalle olan İhsaniye Mahallesi’nden yönlendirildiğine değinen Göndoğdu, bu durumun da müdahale süresini uzattığını savundu.

Mahalle sakinlerinden Sıtkı Karadağ da yaşanan sorunu daha önce yetkililere ilettiklerini söyledi.