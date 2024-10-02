Amasyalılar 2 bin yıldır yetiştiriyor: İçinden yıldız çıkıyor...

Yayınlanma: 02.10.2024 - 13:59

Güncelleme: 02.10.2024 - 13:59

Kentte yapılan arkeolojik kazı çalışmalarında bulunan elma ağacı figürlü mozaik, bu meyvenin 2 bin yılı aşkın süredir bu topraklarda üretiminin sürdürüldüğünün kanıtı oldu.

“KESİLDİĞİNDE TOHUM YATAĞI YILDIZ ŞEKLİNİ ALIYOR”

Amasya İl Tarım ve Orman Müdürü Gürol Çetin, bir tarafı kırmızı, diğer tarafı yeşil görünümdeki bu özel meyvenin kendine has rengi, tadı, aroması, ince kabuklu, sulu ve gevrek olmasının en lezzetli elma çeşitleri arasında olduğunu açıkladı. Amasya elmasının ortasından yatay olarak kesilmesiyle çekirdeklerinin yıldız şeklini aldığı özelliğinin diğer elmalarda genellikle görülmediğine dikkat çeken Çetin, “Kesildiğinde tohum yatağı yıldız şeklini alıyor. 5 yıl önce de bu değerli meyvenin coğrafi işareti alınmıştı. Pazarlama ve tanıtımda katkılarını görüyoruz” diye konuştu.

“AMASYA MİSKET ELMASINI YAŞATILMASINI İSTİYORUM”

Mesleğine başladığı yıllarda baba ocağı Taşova'nın Alpaslan köyünde diktiği elma ağaçlarından ürün alan 60 yaşındaki emekli öğretmen Tayfur Yılmaz, “Amasya misket elmasını yaşatılmasını isteyen birisiyim. Çünkü tadı, kokusu ve rengiyle, her şeyiyle mükemmel bir elma. Bu Amasya'ya özel bir durum. Diğer yerlerde bu tadı bulamazsınız” şeklinde konuştu.

Bir yıl meyve veren ağacın diğer yıl meyve verimini düşürmesi nedeniyle bu yıl 3 bin 642 dekar alanda yetiştirilen Amasya misket elmasından 8 bin ton rekolte bekleniyor. Amasya İl Tarım ve Orman Müdürlüğü'nün Amasya İl Özel İdaresi'nin katkısıyla yürüttüğü Amasya Misket Elması Gen Bahçesi ve Amasya Elması Üretiminin Artırılması Projesi çerçevesinde geçen yıl Akyazı köyünde 118 dekar araziye Amasya misket elması bahçesi tesis edildi.



