Amasya’da taş yüklü kamyon şarampole devrildi: 1 yaralı

Amasya’da freni tutmayan taş yüklü kamyon şarampole devrildi. Yaralanan sürücü ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Amasya’da taş yüklü kamyon şarampole devrildi: 1 yaralı
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İHA
Yayınlanma: 02.10.2024 - 11:24

Edinilen bilgiye göre, Yağmurköy yönünden çevre yoluna doğru seyir halinde olan Selami Şahin yönetimindeki Karayolları 7. Bölge Müdürlüğü’ne ait 55 AC 563 plakalı taş yüklü kamyon yokuştan inerken freninin tutmaması üzerine kontrolden çıkarak şarampole devrildi.

Kazanın bildirilmesi üzerine olay yerine acil yardım ekipleri sevk edildi.

Yaralı halde kamyondan çıkartılan sürücü ambulansla hastaneye kaldırıldı. Tedavi altına alınan sürücünün hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.


Etiketler: #amasya

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