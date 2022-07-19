Amasya'da ormanlara giriş çıkışlar ve ateşli piknik yasaklandı

19 Temmuz 2022 Salı, 16:26

Amasya'da ormanlara giriş çıkışlar yasaklandı.

Amasya Valiliği’nin resmi internet sitesi ve sosyal medya hesaplarından duyurduğu açıklamada havaların aşırı derecede ısınması ve ormanların da yurttaşlar tarafından yoğun bir şekilde piknik amaçlı kullanılması nedeniyle ildeki ormanların yangın riski altında olduğuna işaret edildi.

Ormanlardaki yangın riskinin ortadan kaldırılması amacıyla Amasya İli Orman Yangınları İle Mücadele Komisyonu tarafından alınan kararlar şöyle;

“05.07.2022 - 31.10.2022 tarihleri arasında yetkili kurumlarca belirlenmiş tescilli piknik ve mesire, alanları dışındaki ormanlarda ateşli piknik yapmak, gezmek, motorlu taşıt kullanmak ve kamp yapmak yasaklanmıştır.

İlimiz genelinde anız ve bahçe artıklarının toplanarak yakılması yasaklanmıştır.

İzin verilen tesis ve günübirlik kullanım alanlarında 31.10.2022 tarihine kadar ateşli piknik yapılmasına saat 19:00’dan sonra müsaade edilmeyecektir.

Ormanlık alanlara yakın olan yerlerdeki düğün ve benzeri organizasyonlarda orman yangınına neden olabilecek havai fişek, dilek balonu ve ateşli silah gibi yanıcı madde kullanılmasına müsaade edilmeyecektir.

Yukardaki hususlara riayet etmeyenler hakkında ilgi mevzuatlar çerçevesinde gerekli kontrol ve denetimler yapılarak, tespit edilen aykırılıklara ilişkin ilgili mevzuat doğrultusunda gerekli adli ve idari işlemler uygulanacaktır.”



