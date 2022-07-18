Sakarya'da denize girmek yasaklandı

18 Temmuz 2022 Pazartesi, 17:04

Sakarya'da Karasu Kaymakamlığı tarafından olumsuz hava koşulları sebebiyle ikinci bir duyuruya kadar denize girişler yasaklandı.

Kararın ardından cankurtaranlar, yurttaşlara denize girmemeleri konusunda uyarıda bulundu.

“SUYA GİREMEDİKLERİ İÇİN ÜZÜLDÜLER”

Sahile geldiğinde denize girişin yasaklandığını öğrenen Özlem Çelik, “İki kızımla beraber denize girmek için gelmiştik ama maalesef denizdeki aşırı dalgadan dolayı denize girmenin yasak olduğunu öğrendik. Şuanda da sadece kumsalda oturarak denizin tadını çıkarmaya çalışıyoruz. Aslında çocuklar denizin tadını çıkartmak istiyorlardı ve suya giremedikleri için üzüldüler. O yüzden şuanda kumsalda idare etmeye çalışıyoruz” dedi.



“PLANLARIMIZ MAHVOLDU”

Tatilci Gamze Dursun ise “Denize girme yasağı ile birlikte planlarımız mahvoldu diyebilirim açıkçası. Çok hevesliydik ama denize giremiyoruz maalesef, kumsalın tadını çıkartmaya çalışıyoruz” diye konuştu.