Sakarya'da denize girmek yasaklandı
Sakarya’nın Karasu ilçesinde olumsuz hava muhalefeti nedeniyle denize giriş yasaklandı. Denize giremeyen yurttaşlar, “Denize girmenin yasak olduğunu öğrendik, hevesliydik maalesef suya giremediğimiz için kumsalın tadını çıkartmaya çalışıyoruz” dediler.
Sakarya'da Karasu Kaymakamlığı tarafından olumsuz hava koşulları sebebiyle ikinci bir duyuruya kadar denize girişler yasaklandı.
Kararın ardından cankurtaranlar, yurttaşlara denize girmemeleri konusunda uyarıda bulundu.
“SUYA GİREMEDİKLERİ İÇİN ÜZÜLDÜLER”
Sahile geldiğinde denize girişin yasaklandığını öğrenen Özlem Çelik, “İki kızımla beraber denize girmek için gelmiştik ama maalesef denizdeki aşırı dalgadan dolayı denize girmenin yasak olduğunu öğrendik. Şuanda da sadece kumsalda oturarak denizin tadını çıkarmaya çalışıyoruz. Aslında çocuklar denizin tadını çıkartmak istiyorlardı ve suya giremedikleri için üzüldüler. O yüzden şuanda kumsalda idare etmeye çalışıyoruz” dedi.
“PLANLARIMIZ MAHVOLDU”
Tatilci Gamze Dursun ise “Denize girme yasağı ile birlikte planlarımız mahvoldu diyebilirim açıkçası. Çok hevesliydik ama denize giremiyoruz maalesef, kumsalın tadını çıkartmaya çalışıyoruz” diye konuştu.
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