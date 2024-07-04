Amasya'da otluk alanda çıkıp ormana sıçrayan yangına müdahale ediliyor

Yayınlanma: 04.07.2024 - 16:45

Güncelleme: 04.07.2024 - 16:45

Amasya'da Şeyhcui Mahallesi Kurubaraj mevkisinde otluk alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen yangın, ormanlık alana da sıçradı.

Yangının söndürülmesi için Amasya Belediyesi itfaiyesi ile Amasya Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri çalışmalarını sürdürüyor.