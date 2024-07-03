İzmir’de orman yangını: Tüneller trafiğe kapandı!

Yayınlanma: 03.07.2024 - 14:50

Güncelleme: 03.07.2024 - 15:36

Orman yangını, Bornova ilçesi Beşyol Mahallesi’nde başladı. Saat 13.37’de çıkan orman yangına ilk müdahale 13.43’de yapıldı.

Yangına; 6 uçak, 3 helikopter, 20 arazöz, 6 su ikmal ve 4 dozer ile müdahalenin yapıldığı ve söndürme çalışmalarının devam ettiği belirtildi.

Öte yandan, İzmir ve Manisa arasında ulaşımı sağlayan Sabuncubeli Tünelleri yoğun duman sebebi ile trafiğe kapatıldı.