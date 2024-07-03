İzmir’de orman yangını: Tüneller trafiğe kapandı!

İzmir’in Bornova ilçesindeki orman yangınına, 6 uçak, 3 helikopter olmak üzere havadan ve karadan müdahale ediliyor. Yoğun duman sebebiyle Sabuncubeli Tünelleri trafiğe kapatıldı.

İHA
Yayınlanma: 03.07.2024 - 14:50
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Orman yangını, Bornova ilçesi Beşyol Mahallesi’nde başladı. Saat 13.37’de çıkan orman yangına ilk müdahale 13.43’de yapıldı. 

Yangına; 6 uçak, 3 helikopter, 20 arazöz, 6 su ikmal ve 4 dozer ile müdahalenin yapıldığı ve söndürme çalışmalarının devam ettiği belirtildi.

Öte yandan, İzmir ve Manisa arasında ulaşımı sağlayan Sabuncubeli Tünelleri yoğun duman sebebi ile trafiğe kapatıldı.


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