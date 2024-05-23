Amasya'da tünelde devrilen motosikletteki 2 kişi yaralandı
Amasya'da, tünelde motosikletin devrilmesi sonucu 2 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Mehmet Yiğit Köknar (19) yönetimindeki 05 AL 006 plakalı motosiklet, Ferhat Tüneli'nde bordür taşlarına çarparak devrildi. Motosikletten düşen sürücü ile arkasında bulunan Kemal Korkut (25) yaralandı.
Yaralılar, tünelden geçen bir sürücü tarafından aracıyla Amasya Üniversitesi Sabuncuoğlu Şerefeddin Eğitim ve Araştırma Hastanesine götürüldü.
Yaralılardan Köknar'ın durumunun ağır olduğu öğrenildi. Öte yandan kaza, tünelin güvenlik kamerasınca kaydedildi.
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