Amasya'da üç aracın karıştığı kazada 2 kişi öldü, 8 kişi yaralandı
Amasya’nın Merzifon ilçesinde 3 otomobilin karıştığı zincirleme trafik kazasında 2 kişi öldü, 8 kişi yaralandı.
Merzifon-Samsun kara yolu Çavundur köyü kavşağında, Hikmet T. idaresindeki otomobil ile Süleyman Y. yönetimindeki araç ve Erkan K’nin kullandığı otomobil çarpıştı.
2 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ
İhbar üzerine kaza yerine sağlık, itfaiye, jandarma ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada Recep (81) ve Cemile Yıldırım (80) yaşamını yitirdi, araçlardaki 8 kişi yaralandı.
YARALILAR HASTANELERE KALDIRILDI
Sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan yaralılar, Merzifon Kara Mustafa Paşa Devlet Hastanesi ve Suluova Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Kazanın ardından bir süre trafiğe kapanan yol, araçların kaldırılmasının ardından ulaşıma açıldı.
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