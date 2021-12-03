Amasya'da yapılan aramada 183 tane uyuşturucu hap bulundu
Amasya'da jandarma ekiplerince durdurulan otomobilde 183 uyuşturucu hap bulundu, gözaltına alınan bir kişi tutuklandı.
Amasya İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şubesi ekipleri, kentte uyuşturucu getirileceği bilgisi üzerine çeşitli noktalarda önlem aldı.
183 UYUŞTURUCU HAP ELE GEÇİRİLDİ
Doğantepe mevkisinde durdurdukları bir otomobilde, narkotik dedektör köpeği ile arama yapan ekipler, aramalarda 183 uyuşturucu hap bulundu.
TUTUKLANDI
Olaya ilişkin gözaltına alınan şüpheli Ç.V, jandarmadaki işlemlerin ardından çıkarıldığı Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğince tutuklandı.
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