Amasya'da yapılan aramada 183 tane uyuşturucu hap bulundu

Amasya'da jandarma ekiplerince durdurulan otomobilde 183 uyuşturucu hap bulundu, gözaltına alınan bir kişi tutuklandı.

AA
03 Aralık 2021 Cuma, 15:22
Amasya'da yapılan aramada 183 tane uyuşturucu hap bulundu
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Amasya İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şubesi ekipleri, kentte uyuşturucu getirileceği bilgisi üzerine çeşitli noktalarda önlem aldı.

183 UYUŞTURUCU HAP ELE GEÇİRİLDİ

Doğantepe mevkisinde durdurdukları bir otomobilde, narkotik dedektör köpeği ile arama yapan ekipler, aramalarda 183 uyuşturucu hap bulundu.

TUTUKLANDI

Olaya ilişkin gözaltına alınan şüpheli Ç.V, jandarmadaki işlemlerin ardından çıkarıldığı Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğince tutuklandı.


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