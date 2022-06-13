Amasya'da yollar nehre döndü, araçlar sel sularıyla sürüklendi
Amasya'da sağanağın etkisiyle taşan derelerden akan suların oluşturduğu sele kapılan bazı araçlar sürüklendi, birçok ev ve işyerinin zemin ve bodrum katlarını su bastı.
Kentte etkili olan sağanak nedeniyle cadde ve sokaklar göle döndü, bazı ev ve iş yerlerinin zemin ve bodrum katlarını su bastı.
Taşan dereler nedeniyle ekili araziler zarar gördü, Akdağ Tüneli ulaşıma kapandı.
Ziyaret beldesinde sele kapılan birçok araç sürüklendi. Belediye ekipleri taşan derelere müdahale ederken, vatandaşlar da araçlarını kurtarmaya çalıştı.
Öte yandan sağanak sonrası oluşan hortum ise endişe yarattı.
Video Haberler
- 'Bu artık gaf değil, başka bir şey!'
- Silivri'de balık ölümlerine inceleme
- Uzman Çavuş YILDIRIM'ın cenazesi Sivas'a getirildi
- Şehit sözleşmeli er ÖZER, son yolculuğuna uğurlandı
- Televizyonda bu da oldu: Videoyu izledi, yere yığıldı
- Antalya'da kontroldan çıkan cip sitenin havuzuna girdi
- Son telefonu yürek yaktı...
- Sanayiciden Nebati'ye büyük tepki
- İntiharlarda 'tarikat baskısı' iddiası
- Başkent'te hortum paniği
En Çok Okunan Haberler
-
- Ünlü televizyoncu kangren oldu
- AFAD'dan telefonlara 'hayati uyarı bildirimi'
- Son iki ayda 4 öğrenci intihar etti
- Ünnü AKP'den istifa etti
- BM'den üç ülkede 'gıda krizi' alarmı
- İşte pilotun gözünden son anlar
- Toprak suya doydu: Dikkatli olun!
- Ankara'da sel, hortum, su baskını!
- Bir çıplak vatandaş daha… Bu kez adres farklı
- 'Memur maaşları bütçeye yük'