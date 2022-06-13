Amasya'da yollar nehre döndü, araçlar sel sularıyla sürüklendi

13 Haziran 2022 Pazartesi, 09:09

Kentte etkili olan sağanak nedeniyle cadde ve sokaklar göle döndü, bazı ev ve iş yerlerinin zemin ve bodrum katlarını su bastı.

Taşan dereler nedeniyle ekili araziler zarar gördü, Akdağ Tüneli ulaşıma kapandı.

Ziyaret beldesinde sele kapılan birçok araç sürüklendi. Belediye ekipleri taşan derelere müdahale ederken, vatandaşlar da araçlarını kurtarmaya çalıştı.

Öte yandan sağanak sonrası oluşan hortum ise endişe yarattı.