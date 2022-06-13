Atatürk’ün Amasya’ya gelişinin 103. yılı
Mustafa Kemal Atatürk’ün Samsun’a çıktıktan sonra Amasya’ya gelişinin 103. yıldönümü kentte kutlandı.
Mustafa Kemal Atatürk’ün 19 Mayıs 1919’da Kurtuluş Savaşı’nı başlatmak için Samsun’a çıktıktan sonra Amasya’ya gelişinin ve Kurtuluş Savaşı’nın yol haritasının belirlendiği, Cumhuriyetin doğum belgesi olarak tanımlanan Amasya Genelgesi’nin üzerinden 103 yıl geçti.
Atatürk’ün Samsun’a gelişinin yıl dönümü olan 12 Haziran’da kentte kutlamalar yapıldı. Atatürk’ün kente giriş yaptığı Cülüs Tepe’de başlayan etkinlikte Türk bayrakları eşliğinde kent turu yapıldı.
CHP Amasya İl Başkanı Turgay Sevindi. “Amasya Genelgesi, ulusal egemenliğe dayanan, tam bağımsız Türkiye Cumhuriyeti’nin temellerini oluşturan ilk kuruluş belgesi olması nedeniyle Türk tarihinde önemi olan metindir. ‘Milletin bağımsızlığını, yine milletin azim ve kararı kurtaracaktır’ diyen Mustafa Kemal emperyalizme ve teslimiyet içindeki padişaha karşı kutsal isyanın ilk meşalesini Amasya’da yakmıştır. Amasya Genelgesi daha ilk maddeleri ile İstanbul Hükümeti’ne karşı bir isyanın simgesidir” dedi.
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