Anadolu Otoyolu’nda feci kaza... Kamyon yolcu otobüsüne çarptı: 1’i ağır 5 yaralı

Yayınlanma: 15.12.2023 - 12:48

Güncelleme: 15.12.2023 - 12:49

Anadolu Otoyolu Sakarya geçişi Arifiye mevkisinde İstanbul istikametine doğru seyir halinde olan kamyon, yolcu otobüsüne arkadan çarptı.

Çarpışmanın etkisiyle otobüste bulunan 4 yolcu ile kamyon sürücüsü yaralandı. Durumun haber verilmesi üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi.

Yaralılar adrese ulaşan sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalelerinin ardından hastaneye kaldırılırken sürücünün durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.