Anadolu Otoyolu’nda feci kaza... Kamyon yolcu otobüsüne çarptı: 1’i ağır 5 yaralı

Anadolu Otoyolu Sakarya geçişinde kamyon ve yolcu otobüsünün çarpıştığı trafik kazasında 1’i ağır 5 kişi yaralandı.

İHA
Yayınlanma: 15.12.2023 - 12:48
Anadolu Otoyolu’nda feci kaza... Kamyon yolcu otobüsüne çarptı: 1’i ağır 5 yaralı
Abone Ol google-news

Anadolu Otoyolu Sakarya geçişi Arifiye mevkisinde İstanbul istikametine doğru seyir halinde olan kamyon, yolcu otobüsüne arkadan çarptı.

Çarpışmanın etkisiyle otobüste bulunan 4 yolcu ile kamyon sürücüsü yaralandı. Durumun haber verilmesi üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi.

Yaralılar adrese ulaşan sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalelerinin ardından hastaneye kaldırılırken sürücünün durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.


Anadolu Otoyolu otomobil yolcu otobüsü kaza

İlgili Haberler

Yolcu otobüsü seyir sırasında alev aldı!

Yolcu otobüsü seyir sırasında alev aldı!
33 kişinin bulunduğu yolcu otobüsüne tüfekli saldırı: 1 gözaltı

33 kişinin bulunduğu yolcu otobüsüne tüfekli saldırı: 1 gözaltı
Yolcu otobüsü şarampole yuvarlandı: 17 ölü, 11 yaralı

Yolcu otobüsü şarampole yuvarlandı: 17 ölü, 11 yaralı

En Çok Okunan Haberler