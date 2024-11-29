Amasya'nın 'yitik lalesi' 132 yıl sonra ana vatanına kavuştu

Yayınlanma: 29.11.2024 - 12:56

Güncelleme: 29.11.2024 - 12:56

Amasya’nın Merzifon ilçesinde 1892 yılında keşfedilen ve bilim dünyasında "Tulipa sprengeri baker" olarak bilinen yitik lale, 1896 yılında doğada son kez görülmesinin ardından nesli tükenmişti. Ancak, İstanbul Nezahat Gökyiğit Botanik Bahçesi tarafından başlatılan "Yitik Lale Gurbetten Sılaya Dönüyor Projesi" sayesinde, yıllar sonra yitik lale yeniden ana vatanına döndü.

Bu projeyle, yurt dışında yeniden keşfedilen yitik lalenin soğanları İngiltere’den getirilerek, tohumları elde edildi. Amasya'nın yüksek kesimli ve kar altındaki Çakallar mevkisinde, lalenin tohumlarının toprakla buluşturulması amacıyla bir program düzenlendi. Programa Amasya Valisi Önder Bakan da katıldı. Vali Bakan, yaptığı açıklamada, yaklaşık 40 bin lale tohumunun Amasya'nın topraklarıyla buluşturulduğunu ve bu özel çiçeğin, 132 yıl aradan sonra yeniden doğduğu topraklara kavuştuğunu belirtti.;



5 YIL BOYUNCA TAKİP EDİLECEK

Bakan, "Yıllar önce Merzifon Amerikan Koleji'nde bir öğretmenin doğada bulduğu bu tohumu, önce İtalya'ya, oradan da İngiltere'ye götürmesi, ardından Nezahat Gökyiğit Vakfı ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü işbirliğiyle Amasya'ya getirilmesi sağlandı. Endemik bir bitki olan yitik lalemiz, nihayetinde 132 yıl sonra ana vatanına kavuşmuş oldu" ifadelerini kullandı.

Yitik lale, toprakla buluşturulduktan sonra 5 yıl süreyle takip edilecek ve çiçeğe dönüşmesi bekleniyor. Bu süreç, türün korunması ve gelecek nesillere aktarılması için önemli bir adım olarak kaydedildi.