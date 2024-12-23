Ambarlı Limanı'nda büyük panik... Konteyner gemisi yan yattı, 1 kişi yaralandı!

Yayınlanma: 23.12.2024 - 09:49

Güncelleme: 23.12.2024 - 09:58

Beylikdüzü Ambarlı Mardaş Limanı’nda AMNAH isimli konteyner gemisi gece saatlerinde bilinmeyen bir nedenle su almaya başladı. Geminin su aldığını görüp denize atlayan gemi personelinden 1 kişinin yaralandığı öğrenildi.

Olay üzerine geminin etrafına liman görevlilerince yüzer bariyer serildi. İhbarla olay yerine gelen Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü botu da personel tahliye olduğu için geri döndü.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı’nca yapılan açıklamada, “Ambarlı Mardaş Limanı’nda yan yatan AMNAH isimli konteyner gemisinin personelinin tahliye edilmiş olduğu ve geminin etrafına liman görevlilerince yüzer bariyer serilmiş olduğu bilgisi üzerine botumuz dönüşe geçti” ifadeleri kullanıldı.

Öte yandan geminin yan yatma anı saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntüde, geminin yan yattığı ve personelin koşarak kaçtığı görülüyor.

"BİR KİŞİ HASTANEYE KALDIRILMIŞTIR"

Olayla ilgili İstanbul Valiliği açıklama yaptı. Açıklamada, “23.12.2024 Pazartesi günü saat 04.00 sıralarında Ambarlı Limanında yükleme yapılan Komor Adası bandıralı ANMAH isimli kuru yük gemisi, dengesiz yükleme nedeniyle yan yatmıştır. Gemide görevli 15 mürettebattan 10’u ekipler tarafından kurtarılmış olup, denize atlayan 5 kişi de kendi imkanlarıyla limana çıkmıştır. Olayda hafif yaralanan bir kişi hastaneye kaldırılmıştır. Olayla ilgili tahkikat devam etmektedir” denildi.



