Ambulans çıkmazı

Yayınlanma: 04.10.2023 - 04:00

Güncelleme: 04.10.2023 - 04:00

Türkiye’nin birçok ilinde olduğu gibi Ankara’da da 112 istasyonlarında büyük sıkıntılar yaşanıyor. Cumhuriyet; yeni ambulans alınmadığı için Bursa’da 7 ve Adana’da 10 adet 112 araç çağrı istasyonunun; eski araçların arızalanması ve yedek ambulansların da olmaması nedeniyle geçici olarak kapandığını gündeme getirmişti. Genel Sağlık- İş’in çalışmasına göre Ankara’da sık sık arıza veren eski araçlar mağduriyete neden olurken navigasyon cihazları da çalışmıyor. Araştırmada, ambulansların garaj çıkışlarına araç park edilmesi nedeniyle 112 çalışanlarının reaksiyon sürelerinin uzadığına dikkat çekilirken istasyon binalarının fiziki koşullarının da yetersiz olduğu vurgulandı.

Genel Sağlık-İş Sendikası Başkanı Derya Uğur, binaların 2. katlarına kurulan 112 istasyonları olduğunun altını çizerek “Bu durum, işinin gereği zaman ile yarışan 112 çalışanları için sorunlara neden oluyor. Örneğin merdiveni dik bir istasyonda, sağlık çalışanı iş kazası geçirdi. İstasyonlarda deprem yönergesine dahi uyulmuyor, dolaplar sabitlenmiyor” dedi.

‘Eğitimler verilmiyor’

Yeni inşa edilen bir 112 istasyonu’nda ise garaj kapısı ile ambulans yüksekliğinin uymaması nedeniyle araçların garaja giremediğini kaydeden Uğur, “aynı istasyonda giriş kapısının arızalı şekilde teslim edilmesi nedeniyle var olan kapının yanı sıra yeni kapı yapılmaya çalışıldığını” aktardı. Personel yetersizliğine de dikkat çeken Uğur, “Mesai başladıktan sonra gün içerisinde başka istasyonlara görevlendirmeler yapılıyor. Alınması gereken modül eğitimleri verilmiyor. Başhekimlik hasta olduğunda rapor alan 112 çalışanlarını başka istasyonlara görevlendirdiği gibi raporları mesai saatinde düşülüyor” ifadelerini kullandı.