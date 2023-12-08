Ambulansa arkadan çarpan otobüs devrildi: 2 yaralı
Mersin’in Silifke ilçesinde yaralı taşıyan ambulansa arkadan çarpan otobüs devrilerek yan yattı.
Edinilen bilgiye göre, D-400 Karayolu Silifke’den Aydıncık ilçesi istikametine giden 33 EBS 96 plakalı yaralı taşıyan ambulansa, Akdere Mahallesi sınırlarında, E.C yönetimindeki 50 ACD 445 plakalı otobüs arkadan çarptı.
2 KİŞİ YARALANDI
Çarpışmanın etkisi ile otobüs yan yatarken, otobüs sürücüsü ve yanında bulunan bir kişi yaralandı.
Haber verilmesi üzerine kazanın olduğu bölgeye ambulans, jandarma ve polis ekipleri sevk edildi. Ambulansta bulunan yaralı ve kazada yaralananlar Silifke Devlet Hastanesi'ne sevk edildi.
Yaralıların durumunun iyi olduğu öğrenildi.
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