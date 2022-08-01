Ambulansın camına kafa atmıştı: Adli kontrolle serbest kaldı

01 Ağustos 2022 Pazartesi, 16:57

Mersin'in Akdeniz ilçesinde, vakaya gidilen ambulansın camına kafa atan ve sağlık çalışanlarınca 'beyaz kod' verilmesiyle gözaltına alınan M.K., 'görevi yaptırmamak için direnme' suçundan çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.

HEM KAFA ATMIŞTI, HEM KÜFÜR ETMİŞTİ

Mahmudiye Mahallesi'nde iddiaya göre, 112 acil sağlık ekipleri, ihbar üzerine rahatsızlanan kişi için ambulansla mahalleye gitti. Bu sırada koşarak ambulansın yanına gelen ve ismi açıklanmayan şüpheli, önce kapıyı açmaya çalıştı.

Kapının açılmaması üzerine ambulansın camına kafa atan şüpheli, küfür de etti.

SUÇ DUYURUSUNDA BULUNULMUŞTU

Ambulansın içinde bulunan sağlık çalışanlarınca 'beyaz kod' verilmesi üzerine bölgeye gelen polis ekipleri, şüpheliyi gözaltına aldı. İl Sağlık Müdürlüğü'nce olayla ilgili suç duyurusunda bulunuldu.

SERBEST KALDI

Ambulansa kafa atan ve sağlık çalışanlarınca 'beyaz kod' verilmesiyle gözaltına alınan M.K., ifadesinin ardından adliyeye sevk edilmişti.

M.K. son olarak 'adli kontrolle' serbest bırakıldı.