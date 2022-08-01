Ambulansın camına kafa atmıştı: Adli kontrolle serbest kaldı
Mersin'de, vakaya giden ambulansın camına kafa atan ve gözaltına alınan şüpheli, sulh ceza hakimliğince adli kontrol şartı ile serbest kaldı. İl Sağlık Müdürlüğü, olayla ilgili suç duyurusunda bulunmuştu.
Mersin'in Akdeniz ilçesinde, vakaya gidilen ambulansın camına kafa atan ve sağlık çalışanlarınca 'beyaz kod' verilmesiyle gözaltına alınan M.K., 'görevi yaptırmamak için direnme' suçundan çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.
HEM KAFA ATMIŞTI, HEM KÜFÜR ETMİŞTİ
Mahmudiye Mahallesi'nde iddiaya göre, 112 acil sağlık ekipleri, ihbar üzerine rahatsızlanan kişi için ambulansla mahalleye gitti. Bu sırada koşarak ambulansın yanına gelen ve ismi açıklanmayan şüpheli, önce kapıyı açmaya çalıştı.
Kapının açılmaması üzerine ambulansın camına kafa atan şüpheli, küfür de etti.
SUÇ DUYURUSUNDA BULUNULMUŞTU
Ambulansın içinde bulunan sağlık çalışanlarınca 'beyaz kod' verilmesi üzerine bölgeye gelen polis ekipleri, şüpheliyi gözaltına aldı. İl Sağlık Müdürlüğü'nce olayla ilgili suç duyurusunda bulunuldu.
SERBEST KALDI
Ambulansa kafa atan ve sağlık çalışanlarınca 'beyaz kod' verilmesiyle gözaltına alınan M.K., ifadesinin ardından adliyeye sevk edilmişti.
M.K. son olarak 'adli kontrolle' serbest bırakıldı.
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