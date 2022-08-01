Vakaya giden ambulansın penceresine kafa attı!

01 Ağustos 2022 Pazartesi, 14:26

Akdeniz ilçesine bağlı Mahmudiye Mahallesi'nde iddiaya göre, 112 acil sağlık ekipleri, ihbar üzerine rahatsızlanan kişi için ambulansla mahalleye gitti. Bu sırada koşarak ambulansın yanına gelen ve ismi açıklanmayan şüpheli, önce kapıyı açmaya çalıştı.

HEM KAFA ATTI, HEM KÜFÜR ETTİ

Kapının açılmaması üzerine ambulansın penceresine kafa atan şüpheli, küfür de etti.

Ambulansın içinde bulunan sağlık çalışanlarınca 'beyaz kod' verilmesi üzerine bölgeye gelen polis ekipleri, şüpheliyi gözaltına aldı. İl Sağlık Müdürlüğü'nce olayla ilgili suç duyurusunda bulunuldu.

KAMERAYA ANBEAN YANSIDI

Ambulansın penceresine kafa atıldığı anlar, sağlık çalışanlarınca kaydedildi. Görüntülerde; koşarak gelen şüphelinin, ambulansa kafa attığı, bu sırada yanına gelen başka biri tarafından uzaklaştırıldığı anlar yer aldı.