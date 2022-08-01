Vakaya giden ambulansın penceresine kafa attı!
Mersin'de, vakaya giden ambulansın penceresine kafa atan şüpheli, gözaltına alındı. Ambulansa kafa atıldığı anlar, sağlık çalışanlarınca kaydedildi.
Akdeniz ilçesine bağlı Mahmudiye Mahallesi'nde iddiaya göre, 112 acil sağlık ekipleri, ihbar üzerine rahatsızlanan kişi için ambulansla mahalleye gitti. Bu sırada koşarak ambulansın yanına gelen ve ismi açıklanmayan şüpheli, önce kapıyı açmaya çalıştı.
HEM KAFA ATTI, HEM KÜFÜR ETTİ
Kapının açılmaması üzerine ambulansın penceresine kafa atan şüpheli, küfür de etti.
Ambulansın içinde bulunan sağlık çalışanlarınca 'beyaz kod' verilmesi üzerine bölgeye gelen polis ekipleri, şüpheliyi gözaltına aldı. İl Sağlık Müdürlüğü'nce olayla ilgili suç duyurusunda bulunuldu.
KAMERAYA ANBEAN YANSIDI
Ambulansın penceresine kafa atıldığı anlar, sağlık çalışanlarınca kaydedildi. Görüntülerde; koşarak gelen şüphelinin, ambulansa kafa attığı, bu sırada yanına gelen başka biri tarafından uzaklaştırıldığı anlar yer aldı.
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