Ambulansın çarptığı bir kişi hayatını kaybetti, sürücü gözaltına alındı
Muğla'nın Seydikemer ilçesinde ambulansın çarptığı 50 yaşındaki Kezban Karaören hayatını kaybetti. Ambulansın sürücüsü E.Ö. gözaltına alındı.
E.Ö. idaresindeki 48 AG 564 plakalı ambulans, Seydikemer-Kaş kara yolu Çaykenarı Mahallesi'nde yolun karşısına geçmeye çalışan Kezban Karaören'e (50) çarptı.
İhbar üzerine kaza yerine sağlık, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekibi, Karaören'in kaza yerinde yaşamını yitirdiğini belirledi. Cenaze otopsi için Seydikemer Devlet Hastanesi morguna gönderildi.
GÖZALTINA ALINDI
Ambulans sürücüsü E.Ö. gözaltına alındı.
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