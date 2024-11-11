Bitlis'te peş peşe kaza: Otomobille kamyonet kafa kafaya çarpıştı, yaralıları almaya giden ambulans şarampole yuvarlandı!
Bitlis’in Hizan ilçesinde otomobille kamyonetin kafa kafaya çarpışması sonucu 8 kişi yaralanırken, yaralıları almaya giden ambulans da şarampole yuvarlandı.
Hizan ilçesi sınırlarındaki Panor Dağı mevkiinde sürücülerinin isimleri öğrenilemeyen 25 AU 932 plakalı otomobille 13 AC 566 plakalı kamyonetin kafa kafaya çarpışması sonucu 2’si çocuk 8 kişi yaralandı.
ÇOK SAYIDA YARALI
İhbar üzerine bölgeye çok sayıda ambulans yönlendirilirken, yaralanan Maşallah, Esila, Asel Hediye, Musa Alp ve Kevsire Akkoyun ile Muhammed Mustafa Ak, Sezai Bingöl ve Rahmi Yücel ise olay yerindeki müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı.
AMBULANS ŞARAMPOLE YUVARLANDI
Panor Dağı mevkiindeki kaza giden bir ambulans ise havaların yağışlı olmasından dolayı kontrolden çıkarak şarampole yuvarlandı.
Ambulansta bulunan 3 sağlık personeli de yaralı olarak hastaneye kaldırıldı. Kazada yaralanan 3 sağlık personeli ile 8 vatandaş’ın tedavilerinin Hizan ve Tatvan devlet hastanelerinde devam ettiği belirtildi.
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