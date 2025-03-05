Ambulansın çarptığı çocuğun ailesi tedaviyi reddetti

Yayınlanma: 05.03.2025 - 13:30

Güncelleme: 05.03.2025 - 13:40

Kocaeli’nin İzmit ilçesinde hasta taşıyan bir ambulansın çarptığı Z.A. hafif yaralanarak olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından tedaviye alındı.

Z.A.’nın ablası, kardeşinin durumunun iyi olduğunu belirterek çocuğu eve götürmek istedi. Ancak sağlık ekipleri, çocuğun tedavi edilmesi için bir ebeveynin yanında olması gerektiğini söyledi. Z.A. ise ambulans içinde bir süre bekletildi.

Annesinin olay yerine gelmesinin ardından, tedaviyi kabul etmeyeceğini belirten Z.A.’nın annesi, gerekli belgenin imzasını atarak çocuğunu hastaneden aldı. Z.A.’nın sağlık durumu hakkında bir açıklama yapılmazken, kazaya ilişkin soruşturma başlatıldı.