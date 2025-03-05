Survivor'da iletişim oyununu kim kazandı? 4 mart günü haftanın ilk eleme adayı kim oldu?

Survivor All Star'da bu gece iletişim oyunu oynandı. Yarışmacılar sevdikleriyle iletişim kurabilmek için kıyasıya mücadele verdi. Peki, Survivor'da iletişim oyununu kim kazandı? 4 mart günü haftanın ilk eleme adayı kim oldu?

Survivor'da iletişim oyununu kim kazandı? 4 mart günü haftanın ilk eleme adayı kim oldu?
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Haber Merkezi
Yayınlanma: 05.03.2025 - 00:16

Survivor'da heyecan dolu bir akşam yaşandı. İlk etapta All Star ve Gönüllüler takımı, iletişim ödülünü kazanmak için kıyasıya bir mücadele verdi, diğer etapta ise açık artırma oyunu oynandı. Survivor'un yeni bölümünde ödül oyununu kazanan takım, sevdikleriyle hasret giderme fırsatı buldu. Peki, Survivor'da iletişim oyununu kim kazandı? 4 mart günü haftanın ilk eleme adayı kim oldu? İşte, ayrıntılar...

SURVİVOR İLETİŞİM ÖDÜLÜNÜ KİM KAZANDI?

Survivor'da iletişim oyunu Gönüllüler takımı kazandı.

SURVİVOR İLK ELEME ADAYI KİM OLDU?

All Star takımı konseyinde eleme adayı gösterilen isim Sedat Kapurtu oldu.


Etiketler: #survivor #Survivor 2025 #Survivor 2025 All Star

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