Samsunspor puanı uzatmada kurtardı: İzmir'de kazanan çıkmadı!
Göztepe, Süper Lig'in 26. haftasında kendi sahasında ağırladığı Samsunspor ile 2-2 berabere kaldı.
Trendyol Süper Lig'in 26. haftasında Göztepe ile Samsunspor karşı karşıya geldi. Gürsel Aksel Stadyumu'nda oynanan maçta Göztepe ile Samsunspor 2-2 berabere kaldı.
Göztepe'nin ilk golü, 45+5. dakikada Novatus Miroshi'den geldi.
İlk yarısı 1-0 Göztepe üstünlüğüyle biten maçta ev sahibi ekip ikinci yarıya hızlı başladı.
51. dakikada Rick Van Drongelen'in büyük hatasını affetmeyen Göztepe, Juan'la farkı ikiye çıkardı.
PUANI UZATMADA KURTARDI
67. dakikada oyuna sonradan giren Kingsley Schindler'ın kafayla attığı golle farkı bire indiren Samsunspor, maçtaki baskısını daha fazla artırdı.
90+3. dakikada Rick Van Drongelen'in kafa vuruşuyla attığı golle birlikte Samsunspor durumu 2-2 yaptı.
Maçta başka gol olmadı ve karşılaşma 2-2 sona erdi.
TAKIMLARIN SON DURUMLARI
Bu sonuçla birlikte Göztepe'nin, ligde galip gelememe serisi 5 maça yükseldi. Samsunspor ise ligde 2 maçtır kazanamıyor.
PUAN DURUMU
Bu sonuçla birlikte Samsunspor ligde 47 puana yükseldi ve 3. sıradaki yerini korudu. Göztepe ise 36 puanla ligde 6. sırada bulunuyor.
GELECEK HAFTA FİKSTÜRLERİ
Samsunspor, gelecek hafta Adana Demirspor ile evinde karşılaşacak. Göztepe ise Sivasspor'a konuk olacak.
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