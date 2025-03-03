Samsunspor puanı uzatmada kurtardı: İzmir'de kazanan çıkmadı!

Yayınlanma: 03.03.2025 - 23:51

Güncelleme: 03.03.2025 - 23:51

Trendyol Süper Lig'in 26. haftasında Göztepe ile Samsunspor karşı karşıya geldi. Gürsel Aksel Stadyumu'nda oynanan maçta Göztepe ile Samsunspor 2-2 berabere kaldı.

Göztepe'nin ilk golü, 45+5. dakikada Novatus Miroshi'den geldi.

İlk yarısı 1-0 Göztepe üstünlüğüyle biten maçta ev sahibi ekip ikinci yarıya hızlı başladı.

51. dakikada Rick Van Drongelen'in büyük hatasını affetmeyen Göztepe, Juan'la farkı ikiye çıkardı.

PUANI UZATMADA KURTARDI

67. dakikada oyuna sonradan giren Kingsley Schindler'ın kafayla attığı golle farkı bire indiren Samsunspor, maçtaki baskısını daha fazla artırdı.

90+3. dakikada Rick Van Drongelen'in kafa vuruşuyla attığı golle birlikte Samsunspor durumu 2-2 yaptı.

Maçta başka gol olmadı ve karşılaşma 2-2 sona erdi.

TAKIMLARIN SON DURUMLARI

Bu sonuçla birlikte Göztepe'nin, ligde galip gelememe serisi 5 maça yükseldi. Samsunspor ise ligde 2 maçtır kazanamıyor.

PUAN DURUMU

Bu sonuçla birlikte Samsunspor ligde 47 puana yükseldi ve 3. sıradaki yerini korudu. Göztepe ise 36 puanla ligde 6. sırada bulunuyor.

GELECEK HAFTA FİKSTÜRLERİ

Samsunspor, gelecek hafta Adana Demirspor ile evinde karşılaşacak. Göztepe ise Sivasspor'a konuk olacak.