Ambulansla hafif ticari araç çarpıştı: 2’si polis, 7 yaralı
Elazığ’da psikiyatri hastası taşıyan ambulansla hafif ticari araç çarpıştı. Kazada ambulanstaki hasta, hastaya eşlik eden 2 polis, 3 sağlık çalışanı ve hafif ticari aracın sürücüsü M.S.D. yaralandı. M.S.D.’nin hayati tehlikesinin olduğu bildirildi.
Kaza, öğle saatlerinde Elazığ- Diyarbakır karayolunda meydana geldi. Diyarbakır’dan Elazığ’a psikiyatri hastası götüren ve içerisinde hastaya refakat eden 2 polis memuru ile 3 sağlık çalışanının olduğu 21 ABT 378 plakalı ambulans ile M.S.D. yönetimindeki 24 EC 290 plakalı hafif ticari araç, kente 20 kilometre kala çarpıştı.
Kazada ambulansta bulunan psikiyatri hastası ile 2 polis memuru, 3 sağlık çalışanı ve hafif ticari aracın sürücüsü M.S.D. yaralandı. İhbarla kaza yerine itfaiye, sağlık, jandarma ve polis ekipleri sevk edildi.
Hafif ticari araçta sıkışan M.S.D. ekiplerin çalışmasıyla çıkarıldı. Yaralılar, ilk müdahalenin ardından, kentteki hastanelere kaldırıldı. M.S.D.’nin hayati tehlikesinin olduğu, diğer yaralıların da vücutlarında kırıklar bulunduğu öğrenildi. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.
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