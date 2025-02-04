Amcası tarafından bıçaklandı: 'Canımsın amcam, seni seviyorum' dedi

Aksaray’da alacak verecek yüzünden tartışan kardeşlerin kavgası kanlı bitti. Kavgada baba ve oğul bıçaklanarak yaralanırken, amcası tarafından bıçaklanan yeğen, "Canımsın amcam, seni seviyorum" diyerek hastaneye girdi.

Amcası tarafından bıçaklandı: 'Canımsın amcam, seni seviyorum' dedi
Abone Ol google-news
İHA
Yayınlanma: 04.02.2025 - 17:02

Olay, Aksaray Yavuz Sultan Selim Mahallesindeki bir emlakçı dükkanında yaşandı. Edinilen bilgiye göre, emlakçılık yapan M.A. (44) ve kardeşi B.A. (47) arasında alacak verecek melesi yüzünden tartışma çıktı.

Kavgaya dönüşen olayda B.A. yanındaki bıçakla kardeşi ve yeğeni Ş.A.’yı bıçakladı. Çevredekiler durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Gelen sağlık ekipleri yaralı baba ve oğula ilk müdahaleyi olay yerinde yaptıktan sonra ambulansla Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi Acil Servisine kaldırdı. Burada tedavi altına alınan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenilirken, amca B.A. olay yerinden kaçmaya çalışırken polis ekiplerinin yaptığı çalışma sonucu yakalandı.

"DÜKKAN BIÇAKLA BASILMAZ AMCACIĞIM"

Yaralı halde ambulanstan indirilen yeğen Ş.A. sedye üzerinde amcasına, "Dükkan bıçakla basılmaz amcacığım. Canımsın, dükkan bıçakla basılmaz. Erkek ol erkek. Seni seviyorum amcam" diyerek seslendi. Olayla ilgili Aksaray Cumhuriyet Başsavcılığınca başlatılan tahkikat sürüyor.


Etiketler: #aksaray #amca #bıçak

İlgili Haberler

Geçen yıl rehin almıştı, bu kez boğazından bıçakladı! Sakarya'da 'eski polis' dehşeti: Adliyeye sevk edildi!

Geçen yıl rehin almıştı, bu kez boğazından bıçakladı! Sakarya'da 'eski polis' dehşeti: Adliyeye sevk edildi!
Büyükçekmece’de lisede dehşet: Öğrenci, müdür yardımcısını boğazından bıçakladı

Büyükçekmece’de lisede dehşet: Öğrenci, müdür yardımcısını boğazından bıçakladı
Önce bıçakladı, sonra balkondan attı: Mahkemede pişkin savunma!

Önce bıçakladı, sonra balkondan attı: Mahkemede pişkin savunma!
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler