Büyükçekmece’de lisede dehşet: Öğrenci, müdür yardımcısını boğazından bıçakladı
Büyükçekmece’de bir meslek lisesinde erkek öğrenci, kadın müdür yardımcısını boğazından bıçakla yaraladı. Çocuk olaydan sonra gözaltına alınırken kanlar içerisinde kalan öğretmen şikayetçi oldu.
Olay, sabah saatlerinde Büyükçekmece Kumburgaz’daki bir meslek lisesinde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, 16 yaşındaki B.Y.E. isimli erkek öğrenci, müdür yardımcısının odasına gelerek bilgisayardan bir şeye bakma bahanesiyle kadın müdür yardımcısının boğazını bıçakla yaraladı.
Kanlar içerisinde kalan kadın bir yandan bağırıp yardım isterken, diğer yandan çocuğun elindeki bıçağı tutarak ikinci darbeyi engelledi. Olay sonrası çocuk okuldan kaçarak uzaklaştı. Boğazından ve elinden yaralanan müdür yardımcısı çevredekilerin yardımıyla özel araçla hastaneye götürüldü.
Boğazına ve eline aldığı darbelerden dolayı toplam 5 dikiş atıldı. Kısa süre sonra olay yerine gelen polis ekipler çocuğu saklandığı yerde gözaltına aldı.
OKULA ASKERİ KAMUFLAJ PANTOLON İLE GELDİ
Olay sonrası okuldan kaçan B.Y.E’nin o anları güvenlik kamerasına yansıdı. B.Y.E’nin görüntülerde askeri kamuflaj tipi bir pantolon giydiği görüldü.
Daha önce özel bir hastanede psikolojik tedavi gördüğü öğrenilen çocuğun emniyetteki işlemleri devam ederken kadın müdür yardımcısının hastanedeki tedavisinin ardından taburcu edildiği öğrenildi.
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