Geçen yıl rehin almıştı, bu kez boğazından bıçakladı! Sakarya'da 'eski polis' dehşeti: Adliyeye sevk edildi!

Sakarya'da eski polis Taner T. (50), geçen yıl rehin aldığı I.A. isimli kadını (43), bu kez boğazından bıçakla yaraladı.

Geçen yıl rehin almıştı, bu kez boğazından bıçakladı! Sakarya'da 'eski polis' dehşeti: Adliyeye sevk edildi!
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DHA
Yayınlanma: 15.01.2025 - 17:54

Adapazarı ilçesi Semerciler Mahallesi Çark Caddesi'ndeki bir apartmanda dün akşam saatlerinde, eski polis Taner T., geçen yıl rehin aldığı ve sevgilisi olduğu iddia edilen I.A.'yı, yaşanan tartışmanın ardından bu kez de boğazından bıçaklayıp kaçtı.

Ağır yaralanan I.A., gelen sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından hastaneye kaldırılıp tedaviye alındı. Olaydan sonra kendi evine gittiği öğrenilen Taner T., Özel Harekat polislerinin düzenlediği operasyonla yakalanıp gözaltına alındı.

GEÇEN YIL REHİN ALMIŞ, TAHLİYE EDİLMİŞ!

2022'de sokak ortasında pompalı tüfekle rastgele çevreye ateş açtığı öğrenilen Taner T.'nin geçen yıl sevgilisini silahla rehin aldığı için 'Silahla tehdit' suçundan tutuklandığı ve bir süre önce tahliye edildiği öğrenildi.

ADLİYEYE SEVK EDİLDİ

Şüpheli, Emniyet'teki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.


Etiketler: #sakarya #polis

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