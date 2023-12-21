Amcasını 'tarla anlaşmazlığı' nedeniyle sokak ortasında bıçakladı!
Okan İriş, tarla anlaşmazlığı nedeniyle tartıştığı amcası Dursun İriş'i sokak ortasında, vücudunun 3 yerinden bıçaklayarak yaraladı.
Aksaray'ın Eskil ilçesinde saat 12.00 sıralarındayaşanan olayda; Okan İriş (25) arkadaşlarıyla sokakta sohbet eden amcası Dursun İriş'in (63) yanına gitti.
Edinilen bilgiye göre; amca ve yeğen, tarla anlaşmazlığı nedeniyle tartışmaya başladı.
Tartışmanın büyüyüp kavgaya dönüşmesiyle İriş, amcasını, sağ bacağı, sol omzu ve kolundan bıçakla yaraladı.
GÖZALTINA ALINDI!
Yere yığılan Dursun İriş, ihbarla olaya yerine çağrılan ambulansla Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Okan İriş, polis tarafından gözaltına alındı.
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