Arazi anlaşmazlığı kavgasında kan aktı!... 1 kişi öldürüldü!

Yayınlanma: 01.11.2023 - 10:24

Güncelleme: 01.11.2023 - 10:24

Sivas'ın Gemerek ilçesine bağlı Gaziosmanpaşa Mahallesi Sivas Caddesi'nde H.K. (49) adlı kişi, araç muayene istasyonu yakınındaki evinin bahçesinde, arazi anlaşmazlığı nedeniyle aralarında husumet bulunduğu iddia edilen N.T. (69) ile tartıştı.

ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI!

Tartışmanın ardından çıkan kavgada, H.K.'nin av tüfeğiyle ateş ettiği N.T. ağır yaralandı. Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Araştırma ve Uygulama Hastanesi'ne kaldırılan N.T., müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Şüphelinin jandarma ekipleri tarafından gözaltına alındığı aktarıldı.