Sakaryaspor - Amedspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şifresiz mi?
Sakaryaspor, TFF 1. Lig'in 3. haftasında Esenyurt Necmi Kadıoğlu Stadyumu'nda Amedspor ile karşı karşıya gelecek. Zorlu mücadele saat 21:00'de başlayacak.
TFF 1. Lig'de 3. hafta heyecanı sürüyor.
Suat Kaya yönetimindeki Sakaryaspor, Ersun Yanal'ın ekibi Amedspor ile karşı karşıya gelecek.
SAKARYASPOR - AMEDSPOR MAÇI SAAT KAÇTA?
Esenyurt Necmi Kadıoğlu Stadyumu'nda oynanacak mücadele saat 21:00'de başlayacak.
SAKARYASPOR - AMEDSPOR MAÇI HANGİ KANALDA?
Hakem Yiğit Arslan'ın yöneteceği karşılaşma beIN Sports 2 kanalından ve Tabii platformundan naklen yayımlanacak.
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