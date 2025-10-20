Ameliyathanede türkü ve uzun hava

Kahramanmaraş’ta bir özel hastanede gerçekleşen bir ameliyat sırasında ilginç bir an yaşandı. Üroloji Uzmanı Op. Dr. Mustafa Yeter tarafından ameliyata alınan hasta Ahmet Altuntaş, operasyon sırasında anestezi etkisindeyken bir anda türkü söylemeye başladı.

'Burası Kahramanmaraş, yiğitlerin diyarı' sözleriyle uzun hava söyleyen Altuntaş’ın sesi ameliyathanede yankılanırken, o anlar ameliyathane personeli tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Operasyonun sorunsuz geçtiğini belirten Dr. Yeter, "Mahalli bir sanatçımızı ameliyata aldık kendisi uzun hava ve türkü söylemek istedi. Biz de neden olmasın dedik. Bel altından anestezi yapmıştık ve ameliyatta çok güzel türküler ve uzun havalar okudu. Kendisi de sağlığına kavuştu" diye konuştu.